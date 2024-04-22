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خارج الحدود

تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية فى تونس، فيتو

انتخابات الرئاسة التونسية، تعلن الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، عن الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في خريف هذا العام، في وقت انطلق فيه السباق نحو الرئاسة مبكرّا مع إعلان عدد من الشخصيات السياسية عزمها الترشح للمنافسة على كرسي قرطاج.

وإلى جانب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، ستحدد هيئة الانتخابات شروط الترشح للرئاسة، لتنهي الجدل الدائر حول إمكانية إدخال تعديلات على قانون الانتخابات بإضافة شروط جديدة.

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معركة بين سعيّد والمعارضة


فيما من المرّجح أن تشكل الانتخابات الرئاسية المرتقبة مسرحا لمعركة جديدة بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، حيث تصاعدت حدة الخطاب السياسي بينهما في الفترة الأخيرة، واتهم سعيّد بعض المرشحين بـ"الارتماء في أحضان الخارج".

بينما حذّرت المعارضة من تنظيم انتخابات على المقاس وخالية من كل شروط المنافسة النزيهة.

7 مرشحين


وحتى الآن، أعلن 7 مرشحين نيتهم الدخول للسباق الانتخابي الرئاسي، وهم الناشطة السياسية ألفة الحامدي والسياسي لطفي المرايحي والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري والسياسي المستقل الصافي سعيد.

كما تم تسجيل ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

سعيّد لم يعلن الترشح


في المقابل، لم يعلن سعيد الذي تولى الرئاسة في أكتوبر 2019، ترشحه لولاية ثانية، حيث أكد أن "موضوع الترشح ليس طموحا له وهي مسألة لا تشغله حاليا وستطرح في وقتها"، في وقت يرى مراقبون أنه في حال قرّر الترشح، فإنّه لن يواجه أي تهديد جديا من المرشحين المنافسين، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يزال يتمتع بتأييد شعبي قوي.

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