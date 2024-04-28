ضبط 30 ألف عبوة عصير وربع طن مقرمشات فاسدة بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعداد لأعياد الربيع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

و قامت سلامة الغذاء بضبط ثلاثون الف عبوة عصير منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وربع طن مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما حررت مديرية الصحة بالغربية، ٨٣ محضرا عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

وضبطت مباحث التموين ٦,٢١٢ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما قامت بتحرير ٦٧ محضرا تموينيا متنوعا بين سلع غذائية مغشوشة، نقص اوزان الخبز، خبز غير مطابق للمواصفات، سلع مجهولة المصدر، عدم اعلان عن السعر.

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وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

كما تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.