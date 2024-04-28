الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 30 ألف عبوة عصير وربع طن مقرمشات فاسدة بالغربية

مقرمشات فاسدة،فيتو
مقرمشات فاسدة،فيتو

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعداد لأعياد الربيع.

مصرع شخص التهمته ماكينة دراس القمح في الغربية

محافظ الغربية يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

و قامت سلامة الغذاء بضبط ثلاثون الف عبوة عصير منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وربع طن مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما حررت مديرية الصحة بالغربية، ٨٣ محضرا عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

وضبطت مباحث التموين  ٦,٢١٢ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما قامت بتحرير ٦٧ محضرا تموينيا متنوعا بين سلع غذائية مغشوشة، نقص اوزان الخبز، خبز غير مطابق للمواصفات، سلع مجهولة المصدر، عدم اعلان عن السعر.

Advertisements

وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

كما تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز  العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية أحداث محافظة الغربية اليوم

مواد متعلقة

مصرع شخص التهمته ماكينة دراس القمح في الغربية

وزير التعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

محافظ الغربية يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

استعدادا لأعياد الربيع، ضبط طن وربع رنجة فاسدة وتحرير 43 محضرا بالغربية
ads

الأكثر قراءة

غاب الخطر وبقي الأثر، بيان من الأرصاد يشوبه الحذر بشأن طقس اليوم الأحد

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

نجوى إبراهيم، المذيعة التي فرضت على المصريين حظر تجوال لمدة 6 سنوات ومرضها أثار تعاطفا كبيرا

زي النهاردة، رحيل فؤاد ملك مصر والسودان وكردفان ودارفور

النواب العراقي يقر قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وأمريكا تندد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

اليوم، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية