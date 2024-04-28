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اقتصاد

معرض بكين الدولى للسيارات يعرض مميزات تويوتا bZ3C الكهربائية (صور)

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات تويوتا، حرصت تويوتا على إثبات حضورها خلال فعاليات معرض بكين الدولى للسيارات 2024 من خلال طرح سيارات كهربائية  bZ3C وbZ3X، التي تعمل بالبطارية، حيث تطرح تويوتا  للبيع في الصين في أقل من عام. 

تويوتا bZ3C بمعرض بكين للسيارات
 


تويوتا bZ3C بمعرض بكين للسيارات

 


 


وظهرت ملامح تصميم سيارات تويوتا  على الكفاءة، مثل الجنوط الهوائية ومقابض الأبواب المتدفقة. يوجد شريط إضاءة عصري أسفل جناح خلفي مدمج ويمتد إلى لوحة الربع الخلفي.

في الداخل، تهيمن شاشة كبيرة على طراز تسلا على لوحة القيادة. تعمل الإضاءة الداخلية الأنيقة بشكل جيد مع الجلد الأحمر الموضح في الصور، بينما يضيف الكونسول الوسطي المجوف جرعة إضافية من التطبيق العملي وتجعل المقصورة أكثر تهوية.

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تويوتا bZ3X بمعرض بكين للسيارات 2024
 

تأخذ سيارة bZ3X الأكثر عملية شكل شاحنة صغيرة مدمجة. مع إشارات التصميم المتقاطعة بما في ذلك حواف قوس العجلة السوداء وارتفاع الركوب المرتفع، فإن bZ3X لديها الكثير من القواسم المشتركة مع bZ4X، ولكن يبدو أن النهاية الخلفية تم استعارتها من لكزس RX، مع واجهة خلفية ذات مظهر راقي بالتأكيد. تتميز bZ3X أيضًا بمقابض أبواب متدفقة وشبك دقيق في خط النافذة. كما هو الحال مع bZ3C، فإن الواجهة الأمامية تشبه إلى حد كبير سيارتي بريوس وكراون سيجنيا الجديدتين.

 

التصميم الداخلي أنيق إلى حد ما، مع تصميم لوحة قيادة مشابه لـ bZ3C. مزيج اللون الذهبي/الكريمي الفاتح والسقف الزجاجي البانورامي يضفي أجواءً داخلية ممتعة، حيث تقول تويوتا إن المقصورة عبارة عن “منزل مريح” متنقل للركاب. كما هو الحال مع bZ3C، لم تشارك تويوتا أي تفاصيل عن نظام الدفع، على الرغم من الشك في أن كلاهما مدعوم بمنصة e-TNGA.

إذا استعارت تويوتا من bZ4x، فيمكن توقع بطارية بقوة 71.4 كيلووات في الساعة في الإصدارات ذات المحرك الواحد وحزمة 72.8 كيلووات في الساعة في الإصدارات ذات المحرك المزدوج.

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