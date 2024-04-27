أبرز السيارات المشاركة في معرض بكين الدولي للسيارات

انطلقت فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2024 تحت شعار العصر الجديد والسيارات الجديدة، بمشاركة مختلف الدول والشركات العالمية المتخصصة في قطاع السيارات، وكانت سيارة فولكس فاجن ID.CODE الجديدة أول المشاركين في معرض السيارات بكين.



ونستعرض في التقرير التآلي أبرز السيارات الجديدة التي تشارك في معرض بكين الدولي للسيارات وهي كالتالي:-



لامبورجيني أوروس الهجينة



قامت لامبورجيني باستبدال سيارة أوروس بيرفورمانتي V8 بسيارة أوروس SE الهجينة القابلة للشحن الخارجي، والتي تتميز بمحرك V8 ومحرك كهربائي ينتجان قوة مشتركة تبلغ 789 حصانًا و950 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى 312 كم في الساعة في 3.4 ثانية.

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مرسيدس G كلاس الكهربائية – معرض بكين للسيارات 2024



كشفت مرسيدس عن عدد قليل من السيارات الجديدة في المعرض، ولكن الحدث الرئيسي كان من نصيب الفئة G الكهربائية. تم الكشف عنها في شكل نموذج أولى قبل عامين، ولكن الآن تم عرضها أخيرًا في شكل نموذج إنتاج، تحافظ G كلاس الكهربائية الجديدة على نفس منصة ليدار مثل سيارة الاحتراق الداخلي، ولكنها تزودها بأربعة محركات كهربائية لإنتاج مشترك يبلغ 579 حصانًا.

كما تقطع مسافة 482 كم فقط من بطارية Gواجن الكهربائية التي تبلغ طاقتها 116 كيلووات في الساعة، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن وزنها ثلاثة أطنان ولها نفس الخصائص الديناميكية الهوائية لسيارة الاحتراق. ولكن لا يُتوقع أن تصل إلى هذه الأرقام في أوقات التسارع أو اختبار وقت سباق السيارة الذي يقل عن 5.0 ثانية من 0 إلى 100 كم في الساعة.

مرسيدس AMG GT 63 E-Performance– معرض بكين للسيارات 2024

كشفت مرسيدس أيضًا من خلال علامتها التجارية الفرعية لطرازات الأداء العالي عن نسخة محدثة من AMG GT الهجينة الكهربائية. تم عرضها في الأصل الأسبوع الماضي في سباق الجائزة الكبرى الصيني، وهي تتمتع بقوة 805 حصانًا بفضل محرك توربو مزدوج V8 سعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي.