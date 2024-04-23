بعد طرحها في مصر، أسعار ومواصفات سيارات أوبل كورسا 2024 (صور)
طرحت سيارات اوبل كورسا 2024، الرياضية مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل، وتتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من مليون و300 ألف جنيه، وتتميز بمحرك تيربو بسعة 1.2 لتر بقوة 130 حصانا.
مواصفات سيارات أوبل كورسا موديل 2024
حصلت سيارات اوبل علي أنظمة الإضاءة التي تشمل، الكشافات ليد الخاصة المحدثة، الكشافات الأمامية مع وجود اسم "كورسا" إضاءة نهارية ليد، نظام المساعدة الأوتوماتيكي للإضاءة العالية، إضاءة خلفية ليد مصابيح شبورة خلفية، إضاءة بمساحة التخزين، إضاءة داخلية أمامية وخلفية، إضاءة جانبية بالمرايات، وإضاءة جديدة للإشارات الجانبية بالمرايا، كما تم صناعة الفرش الداخلي لأوبل كورسا الجديدة من الأقمشة المتينة، والجلد الأسود والأبيض، لكل من المقاعد والأبواب، مع امكانية تحريك مقعد السائق فى 6 اتجاهات يدويا، ومقاعد الركاب في 4 اتجاهات.
مواصفات أمان وسلامة سيارات أوبل كورسا موديل 2024
حصلت سيارات اوبل علي 6 وسائد هوائية، نظام تنبيه السائق، نظام فرامل الطوارئ، تمييز علامات الطريق، ترشيح السرعات بالطرق، نظام تنبيه الخروج عن المسار مثبت سرعة ومحدد سرعة، ESP + ABS + EBD + TC + HSA، تثبيت كرسي الاطفال امامي وخلفي، مرايا داخلية تعتيم أوتوماتيك، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية بانوراما 180 درجة، حساسات للإضاءة والمطر، عجلة احتياطية وأدوات التغيير، فرامل قرصية أمامية وخلفية، فرامل يد كهربائية، نظام التنبيه لضغط الإطارات، نظام التنبيه للنقاط العمياء، إمكانية الكشف السريع على حالة السيارة، وامكانية التنبيه لمواعيد الصيانة.
تتمتع السيارة الجديدة بعدد من الخصائص أيضا وتشمل فتحات العادم المزدوجة المصنوعة من الكروم، مع وجود نظام الضبط والطي الكهربائي للمرايا الجانبية، كما تتميز أوبل بالمرايات الجانبية والسقف ذات اللون الأسود بالإضافة إلى اسم كورسا الخلفي الذي يظهر باللون الأسود في منتصف السيارة، وعلامة أوبل بنفس اللون في الأمام والخلف، بالإضافة إلى الزجاج الملون الأمامي والخلفي الذي تظهر به السيارة، واكصدام خلفي رياضي باللون الأسود اللامع مع عواكس للضوء تدعم الشكل الرياضي للسيارة.
تحتوي أوبل كورسا الجديدة على تكييف أوتوماتيكي، مع وجود فتحات هواء خلفية، وتتميز أيضا بعجلة قيادة تلسكوبية متعددة الوسائط، من الجلد الطبيعي، ونظام لتمييز الصوت والأوامر الصوتية، ودواسات للقيادة من الألومنيوم، وخاصة قفل الابواب الخلفي الخاص بالأطفال، وبلوتوث ومدخل US، وحامل أكواب أمامي، و3 مساند رأس خلفية، وشاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس، وأخرى للسائق مقاس 7 بوصة، وكلاهما تدعم برامج التشغيل Apple CarPlay وAndroid Auto، بـ 6 سماعات، وMirroringScreen، WIFI.
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