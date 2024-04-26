استقرار أسعار سيارات رينو إكسبريس فان خلال شهر أبريل

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو، عن استقرار أسعار سيارات فان داخل السوق المحلي، خلال شهر أبريل الجاري، وشمل ذلك سيارات رينو اكسبريس فان 7 ركاب.



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أسعار سيارات رينو إكسبريس فان

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو، كافةً الموزعين والتجار داخل السوق المحلي، بثبات أسعار سيارات الفان خلال شهر أبريل وجاءت أسعارها كالتالي:-

- يصل سعر الفئة الأولى فيجن 900 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



-يصل سعر الفئة الثانية دايناميك 920 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



مواصفات محرك سيارات رينو إكسبريس

وزودت سيارات رينو إكسبريس فان بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان وجر أمامي وناقل حركة من 5 سرعات مانيوال. وتتسع السيارة لمقعدين في الأمام ومكان التحميل للبضائع في الخلف ويتم تجميعها في المغرب.

