نائب رئيس الإسماعيلي يكرم اثنين من جماهير النادي

كرم فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، اثنين من جماهير الدراويش، لدعمهما الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، بمسابقة الدوري الممتاز.

دعم فريق النادي

واستقبل عمران الثنائي، اليوم، السبت، في مقر النادي، تقديرا لدعمها للفريق خلال مباراة زعيم الثغر، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.



الإسماعيلي يستعد لملاقاة الأهلي

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة نظيره الأهلي، في الأول من مايو المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى ط، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من فيفا.

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اقتناع الفيفا بصحة موقف الإسماعيلي

تمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار.

ويؤكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق.

متابعة المجلس لكافة القضايا

كما يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا.

ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامى السويسرى المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.





الإسماعيلي يلاقي القناة وديا

وعلى صعيد أخر يواجه فريق الكرة الأول بالنادي، الخميس المقبل، نظيره القناة وديا، على ملعب الأخير.

تأتي مواجهة الفريق للقناة استعدادا لملاقاة الأهلي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف، في المباراة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.







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