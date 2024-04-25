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محافظات

التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة بالشواطئ استعدادا لأعياد الربيع بالإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة على
جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو

 قامت لجنة من إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بالمرور على عدد من الشواطئ بمركز ومدينة فايد لمراجعة استعدادات الشواطئ لاستقبال المصطافين وضيوف المحافظة خلال عطلة شم النسيم والاحتفال بأعياد الربيع.  

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تشكيل لجنة فحص الشواطئ  

 وضمت اللجنة كل من عماد محمد وبسمة محمد مسئولى الرصد بالشبكة الوطنية للطوارئ، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية.   

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جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو
جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو

الشواطئ المستهدفة 

وشملت أعمال اللجنة المرور على عدد  من الشواطئ بمركز ومدينة فايد، وهي شواطئ (التعاون، الفيروز، الملاحة، فايد الجديد، الزهور، الفنار، الفردوس، اللوتس، النزهة). 

عقد لقاءات مع مسئولى الشواطئ 

 كما شمل المرور عقد لقاءات مع مسئولى الشواطئ  والتأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة للمصطافين، والتنبيه على العاملين بالشواطئ بمساعدة كبار السن وقادرون بإختلاف فى نزولهم على الشواطئ، وحسن التعامل مع المواطنين وحسن المظهر والهندام وذلك لتظهر الإسماعيلية بمظهر حضارى مشرف. 
 

جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو
جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو

وعقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، اجتماعًا لاستعراض التجهيزات النهائية لاحتفالات عيد الربيع والمقرر إقامتها يوم ١٣ مايو القادم وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، مديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، ومديري عموم إدارات العلاقات العامة، السياحة، والحسابات الخاصة والجهات المعنية بالاجتماع.  

جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو
جانب من الجولة على شواطئ فايد، فيتو

أبرز محاور الاجتماع 

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع  بامتداد شارع محمد على.  

 

وأضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور في شارع محمد علي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة. 

 

وخلال الاجتماع عرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم في تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة؛ وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضارى أمام زوار المحافظة.  

 

خط سير الكرنفال 

وأشار "عصام" إلى استعداد المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ. 

وأكد "عصام" أنه سيتم فتح الشواطئ والأندية العامة التابعة لمحافظة الإسماعيلية يوم الاحتفال بعيد شم النسيم الموافق السادس من مايو القادم، لمواطني وزوار المحافظة بالمجان. 

أعضاء اللجنة خلال المرور على الشواطئ، فيتو

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أنه سيتم توفير عيادات متنقلة وقوافل طبية وعلاجية في أماكن دور العبادة والأندية والشواطئ المختلفة.  

 

وأكد عصام على توفير سيارات الإسعاف والطوارئ وعربات الحماية المدنية بالأماكن الحيوية كما وجَّه بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة باستثناء الكنائس ودور العبادة والأماكن الحيوية والمنشآت العامة من خطة تخفيف الأحمال. 

 

كما سيتم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة خلال فترة احتفالات أعياد الربيع. 

 

والجدير بالذكر، أن احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، ستشمل فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرض للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة وذلك يوم ١٣ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.

 

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة حالة الشواطئ  استعدادًا لحلول فصل الصيف والاحتفال بأعياد الربيع،للتأكد من اجراءات المحافظة على سلامة المصطافين وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بالشواطئ

 

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