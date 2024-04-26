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أوقاف الإسماعيلية: توافر صكوك الأضاحي بالإدارات

الشيخ إسماعيل أحمد
الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، فيتو

أعلن فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، عن توافر صك الأضحية بمقر مديرية الأوقاف الواقعة في منطقة حي السلام بمدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توافر الصكوك بالادارات التابعة للمديرية والمساجد.  

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إتاحة الصكوك للحجز 

وأكد أن صكوك الأضحية أصبحت متاحة للحجز، حيث يبلغ سعر صك الأضاحي السودانية 6000 جنيه فيما يبلغ سعر صك الأضاحي البلدية إلى 8500 جنيه، وتصل تلك الأضاحي إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية كما يصل جزء منها إلى أهالى قطاع غزة بفلسطين. 
 

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إطلاق مقرأة الفجر في المساجد 

ومن جهة أخرى شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق ختمة القرآن الكريم المرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، حيث عُقدت الجلسة الأولى لقراءة الجزأين الأول والثاني من القرآن الكريم بحضور: القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم عبد السميع، والدكتور ماهر محمد عبد النبي الفرماوي، والقارئ الشيخ  عبد المطلب البودي، والشيخ أحمد عصام فرحات، والشيخ أحمد عبد الهادي علي محمد، والشيخ محمود محمد عبد السلام عبد الله، والشيخ عمرو برعي أحمد، والشيخ محمود أحمد محمد إبراهيم، وجمع غفير من رواد مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).
 

إطلاق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى

كما قرر القطاع الديني بالوزارة إطلاق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر، وستكون البداية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وستعقد المقرأة بهذه المساجد يوميًا عقب صلاة الفجر.

 

 

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