إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

أصيب شخصان بطلق ناري إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة بالمنيا



وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع مشاجرة بين طرفين في إحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تم استخدام من خلالها الأعيرة النارية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين وهم "ح.ش" 30، " ع.ر" 23 عام، بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين على إثر خلافات على أرض مزرعة.

Advertisements

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بسبب خصومة ثارية، إصابة شخص بطلق ناري بالمنيا

خصومة ثأرية في المنيا، وعلى جانب آخر، أصيب شخص خلال مشاجرة نشبت في إحدى قرى محافظة المنيا على إثر خصومة ثأرية، تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة في قرية "عرب الشيخ محمد" التابعة إداريا لمركز المنيا، استخدم خلالها الأسلحة النارية.

الإسعاف المصرية فرع المنيا

على الفور انتقلت سيارات تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع المنيا ووحدة المباحث إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ع.س" بطلق ناري حي وبسؤال المجني عليه إنهم كل من:- "أ - د"، "ح ش"، "ش - ح" "ح - س"، بسبب خصومة ثأرية.

مستشفى المنيا العام

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.