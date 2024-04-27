السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب نصف نقل بالمنيا

انقلاب نصف نقل، فيتو
انقلاب نصف نقل، فيتو

حوادث المنيا اليوم، أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية لـ قرية 8 بـ محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

8 مصابين حصيلة انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية لـ "عزبة النصارى"، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق قرية 8 بالمنيا، كانوا في طريقهم لأداء واجب عزاء. 

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إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

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الصحة تعلن خطة تطوير مستشفيات محافظة المنيا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

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إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا واثنين آخرين في حادث مروري

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بالأسماء، تفاصيل إصابة 20 شخصا في حادث على صحراوي المنيا (صور)

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.
 

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا واثنين آخرين في حادث مروري

وجدير بالذكر، أصيب عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، واثنين آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا،  تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا 

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

 

حادث وكيل وزارة الزراعة في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا 42 عاما، محمد توني 54 عاما، محمود سيد، 34 عاما، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

أسماء المصابين في حادث السيارة الملاكي بالمنيا الجديدة (صور)

أخبار حوادث المنيا، وعلى جانب آخر حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث السيارة الملاكي الذي وقع بـ مدينة المنيا الجديدة، إثر انفجار أحد إطاراتها أدى إلى اصطدامها بإحدى الأرصفة.

أسماء مصابي حادث ملاكي المنيا الجديدة 

حادث ملاكي المنيا الجديدة، فيتو 

وأصيب كل من: إبراهيم عبده عبد المعز، شيماء محمد، 33 عاما، وريتاج محمد، 9 سنوات، رحاب عبد الرسول، 21 عامًا، عبد الرحمن محمد، 25 عاما، هبة محمد 5 سنوات، محمد محمود، 60 عاما، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تصادم ملاكي برصيف بالمنيا الجديدة، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

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إصابة 7 أشخاص في مدينة المنيا الجديدة 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

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