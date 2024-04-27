إصابة شخص في خصومة ثأرية بالمنيا

خصومة ثأرية في المنيا، أصيب شخص خلال مشاجرة نشبت في إحدى قرى محافظة المنيا على إثر خصومة ثأرية، تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة في قرية "عرب الشيخ محمد" التابعة إداريا لمركز المنيا، استخدم خلالها الأسلحة النارية.

الإسعاف المصرية فرع المنيا

على الفور انتقلت سيارات تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع المنيا ووحدة المباحث إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ع.س" بطلق ناري حي وبسؤال المجني عليه إنهم كل من:- "أ - د"، "ح ش"، "ش - ح" "ح - س"، بسبب خصومة ثأرية.

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مستشفى المنيا العام

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.