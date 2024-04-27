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انقطاع المياه في قرى نجع عمار وأولاد أبو بكر بسوهاج 6 ساعات غدا

انقطاع المياه،فيتو
انقطاع المياه،فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بقرى نجع عمار وأولاد أبو بكر وأولاد يحيى بمركز دار السلام وذلك يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024  من الساعة الخامسة فجرا  وحتى الحادية عشر صباحا  ولمدة ست ساعات.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تنفيذ قطعية على خط مياه قطر 8 بوصة بمنطقة أولاد يحيى.
 

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
 

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وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة

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