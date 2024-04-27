متحف سوهاج القومي ينظم معرضًا آثريا لاكتشافات موقع أمنحوتب حوي

نظم متحف سوهاج القومي معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان «كنز الوزير أمنحوتب حوي»، ويعد المعرض أحد أوجه التعاون بين متحف سوهاج القومي ومتحف الأقصر والبعثة الأسبانية العاملة بموقع بمقبرة أمنحوتب حوى رقم ۲۸ - بالأقصر، وذلك تنفيذًا لخطة قطاع المتاحف في نشر الوعي الأثري والتبادل الثقافي.



معرض كنز الوزير أمنحوتب حوي

ويضم المعرض 139 قطعة أثرية من ناتج مكتشفات بعثة معهد الدراسات المصرية العاملة بموقع بمقبرة أمنحوتب حوى رقم ۲۸ - بالأقصر والمحفوظة بمتحف الأقصر، وافتتحت المعرض الدكتورة ماجدالينا كروز المستشار الثقافي والعلمي

بسفارة أسبانيا بالقاهرة، وعلاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، بحضور مدير عام متحف الأقصر ومدير عام متحف الغردقة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة تنشيط السياحة ونخبة من الآثاريين.

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ويقام المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر المعرض حتي 23 يوليو 2024 وذلك لمدة ثلاثة شهور.

تعرف على متحف سوهاج القومي

ويُعد متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1993، ليعرض المقتنيات الأثرية المكتشفة في محافظة سوهاج لاسيما تلك الخاصة بمقبرة ميريت آمون، تعثرت أعمال بناء المتحف وتوقفت عدة سنوات حتى بدأ استئناف الأعمال مرة أخرى عام 2016، وتفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه عام 2018.

موقع متحف سوهاج القومي

ويقع متحف سوهاج القومي على الضفة الشرقية لنهر النيل بضاحية مدينة ناصر بمحافظة سوهاج،‏ ويأخذ تصميم مبنى المتحف شكل معبد الملك سيتي الأول بأبيدوس، ويتكون من بدروم وطابقين، تعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تُلقي الضوء على عدة موضوعات منها ملوك وشخصيات، الأسرة والوضع الاجتماعي، المطبخ المصري القديم، الحرف والصناعات، النسيج، التراث، ورحلة الحج عبر العصور.

ومن أبرز القطع الأثرية التي يتم عرضها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة، ومفتاح دير الأنبا شنودة بسوهاج (الدير الأبيض)‏، ومصحف مذهب من العصر العثماني.