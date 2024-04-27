السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متحف سوهاج القومي ينظم معرضًا آثريا لاكتشافات موقع أمنحوتب حوي

معرض كنز الوزير أمنحوتب
معرض كنز الوزير أمنحوتب حوي بمتحف سوهاج القومي

نظم متحف سوهاج القومي معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان «كنز الوزير أمنحوتب حوي»، ويعد المعرض أحد أوجه التعاون بين متحف سوهاج القومي ومتحف الأقصر والبعثة الأسبانية العاملة بموقع بمقبرة أمنحوتب حوى رقم ۲۸ - بالأقصر، وذلك تنفيذًا لخطة قطاع المتاحف في نشر الوعي الأثري والتبادل الثقافي.
 

معرض كنز الوزير أمنحوتب حوي

ويضم المعرض 139 قطعة أثرية من ناتج مكتشفات بعثة معهد الدراسات المصرية العاملة بموقع بمقبرة أمنحوتب حوى رقم ۲۸ - بالأقصر والمحفوظة بمتحف الأقصر، وافتتحت المعرض الدكتورة ماجدالينا كروز المستشار الثقافي والعلمي
بسفارة أسبانيا بالقاهرة، وعلاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، بحضور مدير عام متحف الأقصر ومدير عام متحف الغردقة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة تنشيط السياحة ونخبة من الآثاريين.

Advertisements

 

ويقام المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر المعرض حتي 23 يوليو 2024 وذلك لمدة ثلاثة شهور.

تعرف على متحف سوهاج القومي

ويُعد متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982. 

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1993، ليعرض المقتنيات الأثرية المكتشفة في محافظة سوهاج لاسيما تلك الخاصة بمقبرة ميريت آمون، تعثرت أعمال بناء المتحف وتوقفت عدة سنوات حتى بدأ استئناف الأعمال مرة أخرى عام 2016، وتفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه عام 2018.

موقع متحف سوهاج القومي

ويقع متحف سوهاج القومي على الضفة الشرقية لنهر النيل بضاحية مدينة ناصر بمحافظة سوهاج،‏ ويأخذ تصميم مبنى المتحف شكل معبد الملك سيتي الأول بأبيدوس، ويتكون من بدروم وطابقين، تعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تُلقي الضوء على عدة موضوعات منها ملوك وشخصيات، الأسرة والوضع الاجتماعي، المطبخ المصري القديم، الحرف والصناعات، النسيج، التراث، ورحلة الحج عبر العصور.

ومن أبرز القطع الأثرية التي يتم عرضها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة، ومفتاح دير الأنبا شنودة بسوهاج (الدير الأبيض)‏، ومصحف مذهب من العصر العثماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

متحف سوهاج القومي متحف سوهاج متحف الأقصر مقبرة أمنحوتب حوى سفارة إسبانيا بالقاهرة

مواد متعلقة

القصة الكاملة لهدم متحف نبيل درويش.. إخطار الأسرة بقرب الإزالة.. وتحرك برلماني عاجل لحل الأزمة

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكري 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة
ads

الأكثر قراءة

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال، أنباء عن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة الإسماعيلي

منوعات

المزيد

مدينة يابانية تحجب رؤية معلم سياحي شهير لسبب غريب

حدثت بعد ساعات من توقعاته، ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن تايوان

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية