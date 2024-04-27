تظاهرات حاشدة أمام وزارة دفاع الاحتلال بتل أبيب

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، أمام وزارة دفاع الاحتلال بتل أبيب مطالبين رئيس حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وكانت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة قد علقت على الفيديو المنشور، اليوم السبت، بواسطة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس للأسرى المحتجزين بغزة، بأنه على إسرائيل أن تختار إما رفح أو عقد الصفقة مع حماس.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

ولفتت عائلات الرهائن المحتجزين إلى أنه يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن والدخول لرفح تضحية إضافية، مشيرين إلى أن الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوب جيش الاحتلال.

وأكد أحد عائلات الرهائن أن إهمال المختطفين جريمة من حكومة نتنياهو ضد المواطنين الإسرائيليين.

ونشرت كتـائـب القـسـام اليوم السبت، رسالة لمحتجزين إسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بالسعي للإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم السبت عن وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن نتنياهو يضع الكثير من العراقيل.

وأشار التقرير العبري إلى أن هناك حالة انعدام ثقة كبيرة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بدأت تتضح في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزير بيني جانتس وجادي ايزنكوت ويوآف جالانت يتحدثون مباشرة مع وفد التفاوض الإسرائيلي دون الالتفات لنتنياهو.

المقترح المصري بوقف إطلاق النار في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار بـ قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مصدرا مطلعا رجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام حتى رغم تحفظات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال أمس إن المبادرة المصرية تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحماس.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأعلنت وزارة الصحة بـ غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.