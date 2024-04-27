السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسيرة ضخمة تضامنا مع غزة أمام مبنى البرلمان البريطاني

احتجاجات دعم غزة
احتجاجات دعم غزة أمام البرلمان البريطاني، فيتو

انطلقت اليوم السبت مسيرة ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن.

احتجاجات أمام البرلمان البريطاني

وتجمع المشاركون في المسيرة التي تنظمها "حملة التضامن مع فلسطين" في ساحة البرلمان لتنطلق نحو هايد بارك، حيث سيتم إلقاء كلمات هناك.

وشهدت المسيرة خروج جماعات يمينية مساندة لإسرائيل، فيما منعت الشرطة البريطانية أي صدامات بين الطرفين.

وهذه المسيرة هي الاحتجاج الوطني الـ13 الذي تنظمه "حملة التضامن مع فلسطين" منذ أول مسيرة في 9 أكتوبر الماضي.

 وقبل وقت سابق، نظمت مجموعات من البريطانيين  اعتصاما ضخما أمام البرلمان البريطاني لرفض تسليح إسرائيل ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من ناحية أخرى أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك  الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال رئيس الوزراء البريطاني: "إيران تثبت مجددا أن هدفها نشر الفوضى.. بريطانيا ستدعم أمن إسرائيل والشركاء كالعراق والأردن".
 وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بانطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية باتجاه دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق ‎إيران صواريخ باليستية.
كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال أنه حتى الآن رصد الجيش أكثر من 100 مسيرة أطلقت من ‎إيران باتجاه تل أبيب.

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