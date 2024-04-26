تقارير إعلامية تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء الضحايا بغزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، أثارت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، مخاوف بشأن احتمال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بسرقة الأعضاء من الضحايا الفلسطينيين، بعدما أتهم بعض المسعفين وفرق الإنقاذ المشاركة في انتشال جثث المدنيين من المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، إسرائيل بسرقة أعضاء الضحايا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وتحدث بعض المسعفين وفرق الإنقاذ عن اكتشاف جثث مقيدة الأيدي ومخيطة بجروح في البطن، بطريقة لا تتوافق مع الممارسات الطبية في قطاع غزة، مما أدى إلى شبهات بسرقة الأعضاء.

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وكانت العديد من الجثث ملفوفة بأكفان سوداء وزرقاء مصنوعة من البلاستيك والنايلون، على عكس ألوان الأكفان التقليدية المستخدمة في غزة، مما أثار الشكوك في أن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت تهدف إلى رفع درجة حرارة الجثث لتسريع عملية التحلل وإخفاء الأدلة.

اكتشاف 3 مقابر جماعية بقطاع غزة

وفي أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس، تم الكشف عن ثلاث مقابر جماعية تحتوي على ما لا يقل عن 392 جثة في مجمع ناصر الطبي.

وبحسب وكالة وفا، فإن 165 من هذه الجثث لا تزال مجهولة الهوية بسبب التشوهات.

وتظهر مقاطع فيديو وصور للضحايا آثار تعذيب واضحة على أجسادهم، حيث تم العثور على بعض الضحايا مكبلين بأغلال بلاستيكية.

علاوة على ذلك، أبلغت فرق الإنقاذ عن انتشال جثة مشوهة لفتاة صغيرة ترتدي ثوبًا جراحيًا، مما أثار مخاوف من احتمال دفنها حية، وتم العثور على ضحية أخرى، ترتدي أيضًا ثوبًا جراحيًا، في ظروف مماثلة، مما يزيد من الشكوك.

دفن الضحايا بشكل متراكم فوق بعضهم البعض

وذكرت وفا أن الضحايا دفنوا على عمق أكثر من ثلاثة أمتار تحت الأرض، وجثثهم متراكمة فوق بعضها البعض.

وبناء على الأدلة التي تم جمعها، اعتبرت الطواقم أن هذه الأعمال مؤشر على جرائم ضد الإنسانية وإعدامات ميدانية ارتكبتها قوات الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي.

يأتي ذلك فيما تم اكتشاف عشرات الجثث أيضًا في مقابر جماعية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفى كمال عدوان شمال القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال.

الأمم المتحدة تحث على إجراء تحقيق مستقل

وقد حثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا على إجراء تحقيق مستقل في هذه المقابر الجماعية.