لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري اتجاه صفط اللبن، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين جراء الحادث أعلى الطريق الدائري اتجاه محور صفط اللبن.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ثقيل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وظهور كثافات مرورية.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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