لحظة إسقاط الحوثيين لطائرة أمريكية (فيديو)
أحداث فلسطين وإسرائيل، نشرت وسائل إعلام ومنصات تابعة لجماعة الحوثيين، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها لعملية إسقاط الدفاعات الجوية لمسيرة أمريكية من طراز"إم كيو 9″ (MQ9) أثناء قيامها بما وصفتها بـمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة اليمنية.
وأعلن الحوثيون، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في المجال الجوي لمحافظة صعدة باليمن.
الحوثيون يسقطون مسيرة أمريكية
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، اليوم السبت: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية السفينة النفطية البريطانية أندروميدا ستار بعدد من الصواريخ المناسبة، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر».
وأضاف: "نجحت قوات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، في أثناء قيامها بمهام عدائية، وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب».
وتابع: “إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان”.
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