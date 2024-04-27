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محافظات

محافظ أسيوط يكرم الفائزين في ختام مسابقات الدمج لـ 5 محافظات (صور)

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم الفائزين، فيتو

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، الفائزين في ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد والتي شارك فيها محافظات (أسيوط- المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد) في كرة القدم خماسي بنين – كاتة كاراتيه – كرة سرعة "بين – بنات" - الرسم"بين – بنات" والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري 2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإقليم.

 جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم والدكتور منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة والطلاب الموهوبين.

بدأت الفعاليات ببعض الفقرات الفنية والاستعراضية والغنائية لطلاب مدارس التربية الخاصة ثم تكريم الفائزين والمتميزين ومنحهم الجوائز وشهادات التقدير.

وفي كلمته رحب محافظ أسيوط بضيوف المحافظة من مسئولي التعليم بمحافظات إقليم شمال ووسط الصعيد المشاركين في هذه المسابقات التي تهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب، لافتًا إلى أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

 

 نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع 

كما وجه المحافظ الشكر للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات مؤكدًا على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم وخاصة طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وتبني أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل  نحو  دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية فضلًا عن الدعم الذي توليه الدولة لوزارة التربية والتعليم وتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي وبرامج الإبصار الناطقة وطابعات وسبورات ذكية وأجهزة فيديو وتليفزيونات وأجهزة للسمع الجماعي. 

بالإضافة إلى إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على إسطوانات مدمجة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة، وتسهيل مشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل" وقاعات الفنون والتراث الشفهي وتنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بهدف توفير فرص تعليم متكافئة وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.

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وفي ختام الفعالية كرم المحافظ الفائزين على مستوى المحافظات المشاركة وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم حيث هنأهم المحافظ بالفوز في تلك المسابقات محفزًا إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية كما كرم بعض القيادات التعليمية المشاركة في المسابقات.

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