الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز الطوارئ، فيتو


تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم الجمعة،سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠

 جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ويحيى زكريا مدير مركز السيطرة وإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة.

 

 

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة


حيث تفقد محافظ أسيوط اقسام مركز السيطرة واستمع إلى شرح عن مكونات المركز وتصميمه الذي جاء وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة وتابع عن طريق اتصال مرئي بالبث المباشر قنوات الربط مع المحافظات والمركز الرئيسى للشبكة الوطنية، كما تابع الماحفظ سير العمل بمنظومة تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

 


ووجه المحافظ – خلال التفقد – بضرورة جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد أية أعمال تتم في نطاق المحافظة على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة وتذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز السيطرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية. 

 

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ولفت محافظ أسيوط إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين كافة الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

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