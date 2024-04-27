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جامعة أسيوط تطلق "شارع العلوم" لتشجيع الأطفال على التعامل مع الذكاء الاصطناعي

جامعة اسيوط، فيتو
جامعة اسيوط، فيتو

تنطلق فعاليات "شارع العلوم"، بجامعة أسيوط يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 من أبريل الجاري، والذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وبالتعاون مع جمعية عطاء بلا حدود. 

يأتي ذلك ذلك في إطار المؤتمر الدولي الخامس للكلية بعنوان (الموهبة والإبداع والذكاء الاصطناعي في الطفولة المبكرة "رؤى بحثية وطموحات مستقبلية"، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يارا إبراهيم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

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التكيف مع العصر الرقمي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية الفعالية، والتي تأتي من أهمية مرحلة الطفولة، وما يجب أن تكتسبه هذه المرحلة العمرية من مهارات تساعد على التعايش والتكيف مع العصر الرقمي الذي نعيش فيه.

وأشار إلى ما تحمله مرحلة الطفولة من تأثير على المجتمع؛ باعتبارها  مرحلة لبناء الذات، وصناعة الشخصية، والتطلع للمستقبل، ومن أهم المراحل وأكثرها حساسية، وتأثرا بالمدخلات التي تؤدي إلى المخرجات إيجابا أو سلبيا، على المدى القريب والبعيد، لأن الطفل سيصبح بعد سنوات صانع للغد وأدوات بنائه وتطويره.

فريق شارع العلوم 

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، باستضافة كلية التربية للطفولة المبكرة ل(فريق شارع العلوم)، الذي يقدم للأطفال شرح بصري واضح وبسيط لمناهج العلوم، وإكسابهم مهارات تساعد على التعايش والتكيف مع العصر الرقمي، وتساعد على فهمهم للموضوعات والتجارب العلمية بطريقة سريعة وسهلة، وتشجع الأطفال على حب المواد العلمية، وإجراء التجارب العملية، مما يطور مهاراتهم في هذا المجال.

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وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، أن العرض الذي يقدمه فريق شارع العلوم سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يبدأ تسجيل أطفال الروضات والمدارس، الراغبين في المشاركة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور أولياء أمورهم، وذلك في إطار حرص الكلية على خدمة المجتمع الجامعي؛ بما يتيح تنمية مهارات أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ممن تقل أعمارهم عن ١١ سنة، ويتم الاشتراك في هذه الفعالية بتسجيل أسماء الأطفال بمكتب معاون كلية التربية للطفولة المبكرة، بدءًا من السبت ٢٧ أبريل الجاري.

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