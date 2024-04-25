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محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات حياة كريمة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المراحل النهائية لكل مشروع والوقوف على المعوقات وتلافي الملاحظات بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والتأكد من دخول هذه المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن، ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت أمام أهالينا بقرى الريف المصرى لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

 

 جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس أحمد حسن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء والمهندس محمد ماهر رئيس قطاع بدار الهندسة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء الشركات والمرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  ورؤساء وممثلى شركات المرافق ( مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء – الاتصالات – الغاز الطبيعى ) ومسئولى جهاز التعمير  .

 

مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”

 استعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في القرى المستهدفة التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية والتى شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية والوحدات الصحية وتم تشغيلها تجريبيًا كما وجه بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.

كما ناقش بعض ملاحظات التسليم في بعض المشروعات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات  اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات تواجه عملية التسليم وأهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة لضمان انتهاء المشروعات بجودة عالية وفي الوقت المحدد مشددًا على أهمية تلافي الملاحظات التي رصدت من قبل دار الهندسة وذلك لضمان تسليم المشروعات بكفاءة وفعالية.

 

العمل طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة 

 وقال المحافظ إن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يسير بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة لضمان الإنتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد لافتًا إلى إنه يتم عقد اجتماعًا دوريًا لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي القطاعات الخدمية لتقديم التيسيرات اللازمة، لافتًا أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الاولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

 

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات "حياة كريمة"

محافظة أسيوط تناقش مراحل مشروعات التضامن والشباب ضمن "حياة كريمة"


وأكد اللواء عصام سعد حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للإرتقاء بمستوى الخدمات منوها إلى أهمية قيام كل جهة بأداء دورها على الوجه الأكمل والأمثل في متابعة تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتسليمها لدخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لافتًا أنه جارى العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالي محافظة لضمان حصول المواطنين على الخدمات اللائقة والحياة الكريمة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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