الدوري المصري، زد يتقدم على بلدية المحلة بهدف ميسي في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق زد على مضيفه فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين بافتتاح الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة زد وبلدية المحلة

سجل هدف زد في شباك بلدية المحلة اللاعب مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 19.

تشكيل زد وبلدية المحلة

وجاء تشكيل البلدية كالتالي:"

في حراسة المرمى: محمود ماهر

في خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – أحمد مجدي

في خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – إسلام مرزوق

في خط الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف - محمد أشرف.

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بينما جاء تشكيل زد كالتالي:"

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

في خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد ميسي.

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة ضد زد

حكم ساحة: حسني سلطان

حكم مساعد 1: عمر فتحي

حكم مساعد 2: طارق مصطفى

حكم رابع: احمد حمدي

حكم Var: محمد سلامة

حكم Var مساعد: نادر قمر الدولة

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

الجونة ضد الاتحاد 7:00 مساء - 27 أبريل - ستاد الجونة

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الاسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ20

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة

ويتصدر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا قبل الجولة الـ20.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ20

حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6 أهداف

كريم بامبو، البنك الأهلي، 6 أهداف

أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف

ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

بنيامين برنارد بواتينج، الاتحاد السكندري، 5 أهداف

عبد الرحمن البانوبي، زد اف سي، 5 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدي 1-2

طلائع الجيش ضد إنبي 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة