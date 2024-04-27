حملات مكثفة للتصدي للتعديات وإزالة الأبنية المخالفة في قرى الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة استهدفت إزالة سور بلوك مخالف بقرية سللنت التابعة للوحدة المحلية ببرق العز.



جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن كافة أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى هذا السياق نفذت رئاسة مركز ومدينه المنصورة، حملةعلى كافة المبانى الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.



وبناء عليه تم ازاله حالة تعدي سور بلوك مخالف خارج الحيز العمراني بقرية سللنت التابعة للوحدة المحلية ببرق العز.

وتم ذلك تحت إشراف الدكتور وليد الموجي نائب رئيس المركز، وبهية محمد رئيس الوحدة المحلية ببرق العز وفريق العمل التنفيذى.



فيما أكدت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز أن المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المركز.

وفي ذات السياق، تشهد محافظة الدقهلية جهود مكثفة بمراكز ومدن واحياء المحافظة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية وجهود اعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة واعمال ازالة البناء المخالف والتعديات حرصا علي حقوق

وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرت أعمال الوحدات المحلية في متابعة تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية لهذا العام، وكذا اعمال ازالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للاعمال علي ارض الواقع واتخاذ الاجراءات فورا حيال المخالفات اضافة لاعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وتدعيم الإنارة.

وفي هذا الصدد تابع مختار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي شرق المنصورة وطلخا وشربين والمنزلة وطلخا وميت سلسيل.

رفع كفاءة وتطوير حي شرق

وفي حي شرق المنصورة قال الاستاذ محمد أمين رئس الحي انه تم متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وتحسين البيئه المحيطة لإرضاء المواطنين

وتم تكثيف اعمال النظافه أسفل الكوبرى السفلى وأمام المدرسه الاميريه واستمرت أعمال الصيانه اللازمه للإناره العامة بنطاق الحى.

تحهيز وصيانة لمعدات الحملة بالمطرية

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال تجهيز وصيانة وغسيل وتشحيم معدات الحملة المكانيكية بمنظومة النظافة حيث تم رفع تراكمات وتجمعات الاتربة والقمامة بمناطق العباسي وداوود الريس وارض الموظفين وابو خضير والبنا والعليدى وابو خضير والجيش وسليمان وشوارع متفرقة بالمدينة كما تم متابعه حسن تقديم الخدمات الطبية وسير العمل بالمستشقي المركزي حيث تم المرور على الأقسام بالمستشفى والاطمئنان على حالة المرضى بها كما تم المرور علي حديقه الطفل التابعة للوحدة المحلية بشارع محمد فريد بأول أيام عيد الفطر المبارك ومتابعه حسن سير العمل عملا علي راحة رواد الحديقة.

متابعة لأعمال الرصف بشربين

وفي مركز ومدينة شربين قال إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال رصف شارع بور سعيد بوضع الطبقة الأسفلتيه على مساحة ١٢ متر عرض × ٧٠٠ متر طول بدايه من ميدان البحر حتى مدخل قريه الدبوسي وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للتيسيرًا على المواطنين والمركبات عليها..

حملات علي المستشفيات بالمنزلة

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى المركزي بالمنزلة حيث تم المرور على قسم الاستقبال والاطلاع على سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطباء واطقم التمريض وجاهزية جميع الاقسام لتقديم خدمة مميزة للمرضى والمترددين على المستشفى وهنئ رئيس المركز نزلاء مختلف الاقسام بعيد الفطر المبارك وتمنى لهم الشفاء العاجل..

رفع تجمعات القمامة في طلخا

وفي مركز ومدينة طلخا قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال النظافه العامه ورفع تجمعات القمامه بنطاق الوحدات المحليه القروية التابعة لرئاسة المركز كما المرور علي وحدة طب الاسره بميت عنتر ومتابعة سير العمل بها لاداء افضل خدمه للمواطنيين والمترددين من المرضي..

فك شدة خشبية في مست سلسيل

وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قالت المهندسه رابحه دياب رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية لصب سقف الدور الثاني العلوي لمنزل بحي السلخانه مدينه ميت سلسيل وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين علي النيابة المختصه كما تم المرور على مستشفى ميت سلسيل المركزي للتأكد من عدم وجود أي معوقات تعطل حسن سير العمل والتاكد من وجود النبوتجيات لتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفي كما تم متابعة أعمال النظافه وجمع القمامه ونقلها الي مصنع تدوير القمامه بالحوته للحفاظ على البيئه من التلوث وتحسين الصوره البصريه وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينه..

واكد "مختار" علي متابعته الشخصية يوميا لانشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.