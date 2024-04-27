محافظ كفر الشيخ يشدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن والادارات ومديرى الجمعيات الزراعية بالتصدى لجميع المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات، وعن الحالات السابقة كلف بحصرها لوضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الازالات.

شدد محافظ كفرالشيخ، بضرورة إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائى والاجراءات التى يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الارض الزراعية وأملاك الدولة على ان يتم تحرير ذلك فى يوم ارتكاب المخالفة كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعى وتفصيلى.

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قال محافظ كفرالشيخ، انه لن يتهاون مع اى مسئول يتقاعس عن العمل من مديرى الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقفة التعديات على الارض الزراعية، مضيفا انة هناك اجراءات صارمة ضد من يتعدى على الارض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين..داعيًا المواطنين بالابلاغ الفورى عن أى تعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة من خلال الخط الساخن رقم 114.

إجراءات رادعة حيال المخالفين للقانون

أكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.