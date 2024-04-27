إزالة فورية للتعديات ورفع للإشغالات وتراكمات القمامة في أسوان (صور)

واصلت الوحدات المحلية بأسوان جهودها المكثفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في المهد أولًا بأول، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل.

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للشبكات المختلفة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية.

إزالة فورية لتعديات في إدفو

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وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لعدد 5 محلات تجارية عبارة عن تعديات على حرم الشارع، وحرم الوحدة الصحية بنطاق قرية الكلح شرق وبمساحة 40 م2، وبارتفاع 2 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بتنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وتنفيذ الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات ليد موفرة للخطوط العامة بالشوارع والميادين بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، وتنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتحفظ على مواد البناء أثناء محاولة لإقامة رصيف أمام أحد المحلات التجارية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدي بمساحة 525م2 للبناء على أرض زراعية بمنطقة جزيرة المليكية وذلك برفقة مسئول حماية الأراضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدي.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدي برفع مستوى أعمال التطوير والتجميل بختلف أنحاء المدينة من خلال تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار وزراعتها ورفع وجرد الأتربة من وعلى جانبي الطرق لإضفاء الشكل الحضاري بالشكل المطلوب.