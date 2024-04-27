افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، اليوم السبت، مدرستي التلول البحرية وسلمانة الثانوية ببئر البعد، بتكلفة بلغت 35.3 مليون جنيه.

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستي التلول البحرية وسلمانة الثانوية العامة.

جاء ذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

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وقال المحافظ، إن قطاع التعليم يشهد طفرة كبيرة في شمال سيناء، حيث يوجد في المحافظة مختلف أنواع التعليم "رياض أطفال-أساسي-ثانوي عام-ثانوي فني بأنواعه-مدارس تجريبية-مدرسة يابانية-مدرسة متفوقين".وأكد المحافظ، أن مدرسة التلول الثانوية البحرية أقيمت على مساحة 10 الاف و800 مترًا بتكلفة 25.3 مليون جنيه، بهدف استحداث نوعية تعليم جديدة بالمحافظة، لافتا الي أن المدرسة تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بعدد 9 فصول تعليمية تسع 360 طالب واستراحة للمعلمين ومعامل وفراغات تكميلية وخدمية وملحقات وورش تدريب وغرفة حارس وسور ومنطقة توسعات مستقبلية وملعب.أضاف المحافظ، أن مدرسة سلمانة الثانوية العامة أقيمت على مساحة 4200 متر مربع في قرية التلول، والتي تفتقر الي وجود مدرسة ثانوية عامة، بتكلفة بلغت 10 مليون جنيه، لافتا الي أنها تتكون من دور أرضي و4 أدوار عليا وتضم 9 فصول تعليمية ومعامل وفراغات تكميلية وفراغات خدمية وغرفتي حارس واسوار ومنطقة للتوسعات المستقبلية.