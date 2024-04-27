افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل وقرية الصيادين بشمال سيناء

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء موسم الصيد ببحيرة البردويل بعد توقف دام 4 أشهر هي فترة المنع داخل البحيرة.

وأطلق المحافظ إشارة البدء في حضور عدد كبير من أهالي مدينة بئر العبد وعدد من المسؤولين التنفيذين ومسؤولي هيئة الثورة السمكية وانطلق الصيادين للصيد داخل بحيرة البردويل.

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كما افتتح المحافظ قري الصيادين في منطقة إغزيوان بقرية السادات في مركز بئر العبد أمام المنتفعين، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة البيت البدوي بنسبة 55%، وتحمل الدولة الدعم النقدي المباشر المتمثل في القيمة المالية للأرض وشبكات الموقع العام والبنية التحتية وشبكات الربط على المصادر الخاصة والمنشآت الخدمية.

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وقال المحافظ أن قري الصيادين تقع جنوب بحيرة البردويل بمنطقة إغزيوان وتبعد عن ميناء الصيد بنحو كيلومترين وتتبع الوحدة المحلية لقرية السادات بمركز بئر العبد، ويتكون المشروع من 4 تجمعات كل تجمع يشمل 50 منزل بمساحة 200 متر مربع «120 مباني و80 حوش»، بجانب منطقة خدمات تتوسط الأربع تجمعات تضم قاعة مناسبات ووحدة إسعاف ومدرستين ابتدائي واعدادي ورياض أطفال ومركز شباب وديوان ومسجد ومحال تجارية ووحدة صحية.

واستعرض المحافظ الاشتراطات الرئيسية للتخصيص منها تخصيص نسبة مؤية لكل قبيلة بحسب عدد الصيادين بها، علي ان لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ويعول اسرة وان يتمتع بالجنسية المصرية، ومن أبناء شمال سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة وان تكون مهنته الصيد، وان لا يكون انتفع من قبل بوحدة سكنية اوارض من أي جهة، علي ان يتم تخصيص الوحدات طبقا لأحكام وشروط وضوابط القانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.