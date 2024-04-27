اللواء عبد الفضيل شوشة: أبناء سيناء كانوا أقمارا صناعية تنقل كل ما يدور بالمحافظة للقيادة أثناء حرب أكتوبر (حوار)

>> بطولات السيناوية لا تحصى.. وأبناؤهم ساعدوا الجيش فى عملياته خلف خطوط العدو

>> قدر سيناء يعرفه كل من دافع عن أرضها الطاهرة

ما الذى فعله أبناء سيناء، وكيف ساعدوا بلادهم طوال تاريخهم وخاصة خلال حرب أكتوبر المجيدة، وأى دعم قدموه لقواتهم المسلحة فى سبيل تحقيق النصر خاصة أن الأرض بكامل ترابها مثل الكتاب المفتوح لأبنائها؟ للإجابة على هذه التساؤلات أجرت «فيتو» هذا الحوار مع اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لإلقاء الضوء على أهم المشروعات، وسألناه:

*أهالى سيناء لهم دور كبير فى تحريرها من براثن العدو الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر، وضح لنا هذا الدور؟

أبناء سيناء، لهم أدوار كبيرة خلال حرب أكتوبر المجيدة، لم يخافوا يوما، وساهموا فى دعم القوات المسلحة لتحقيق النصر الكبير، كانوا أقمارا صناعية تنقل كل ما يدور فى سيناء للقيادة المصرية أثناء الحرب، حتى أصبحت أرض سيناء مثل الكتاب المفتوح، وساعد أبناء سيناء رجال المخابرات الحربية والاستطلاع فى عملياتهم خلف خطوط العدو وهناك العديد من القصص والبطولات لأبناء سيناء التى تحكى هذا التاريخ المشرف.

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ونظرا لدورهم البطولى تم إنشاء جمعية مجاهدى سيناء التى تأسست عام 1987 وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وهى جمعية خدمية لأعضائها، والبالغ عددهم 757 مجاهدا من محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والبحر الأحمر والقاهرة، من الحاصلين على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات.

وتبلغ مساحة المقر الجديد للجمعية (25 مترا فى 250 مترًا)، إذ إن المبنى الرئيسى مقام على مساحة 300 متر مربع، ويتكون من طابق واحد يحتوى على قاعتى اجتماعات و5 مكاتب إدارية وغرف مبيت للمجاهدين ومسجد ومكتب لرئيس مجلس الإدارة، وتم إنشاؤه بتكلفة تقدر بمليون ومائتى ألف جنيه مهداة من القوات المسلحة لمجاهدى سيناء تقديرًا لدورهم فى حرب أكتوبر المجيدة.

*أبناء سيناء حاليا هل يعلمون تضحيات الأجيال السابقة؟

نحن لا ندخر جهدا فى كل المناسبات بتوعية أبنائنا وأحفادنا بما سطره المقاتل المصرى بشكل عام من بطولات وتضحيات خلال الحروب التى خاضتها قواتنا المسلحة، سواء فى حربها المقدسة يوم 6 أكتوبر 1973 وأيضًا فى بطولاتها السياسية لرفع العلم المصرى على أرضها بعد تحريرها بالكامل، ثم فى حربها على الإرهاب لغرس الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا، والحقيقة أن أبناء سيناء يعلمون هذا الدور جيدا، وهم أجيال متفتحة للغاية.

*ما هى الامتيازات التى تقدمها الحكومة لأهالى سيناء؟

الحكومة لا تدخر جهدًا فى تنمية وتعمير سيناء، وهناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء لأعضاء الحكومة بزيارة شمال سيناء بشكل متكرر للتعرف على المشكلات والمعوقات وحلها على أرض الواقع، وسيناء بالكامل شمالها وجنوبها تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة، إذ أعلن أن سيناء خُصص لها مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وخدمية فى شتى القطاعات وخاصة قطاع الزراعة بعد تخصيص 5.6 مليار متر مكعب من المياه لرى 351 ألف فدان، ووضع آلية لاستغلال هذه الأراضى.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".