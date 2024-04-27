طريقة إثبات الدخل للحصول على فيزا المشتريات من بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة للعملاء منها خدمة فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

ويتم إثبات الدخل للعملاء للحصول على فيزا المشتريات وفقًا للآتي:

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة

العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

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صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

1-صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

2-كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

3-شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

4-شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

5-صورة بطاقة الرقم القومي.

6-أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

.قرض المشروعات في بنك مصر

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة وعديدة منها تمويلًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة والإنتاج.

وتشمل قائمة الخطوات والإجراءات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في ذلك الإطار العديد من النقاط الضرورية الواجب توافرها للحصول على التمويل.

شروط قرص المشروعات في بنك مصر

واشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

٤_أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

٥_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

٦_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.