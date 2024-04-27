أول تعليق من رنا خطاب بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان بريكس
علقت الفنانة رنا خطاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "جحر الفئران" من مهرجان بريكس السينمائي بروسيا.
رنا خطاب
وكتبت رنا خطاب قائلة: "الحمد لله ربنا كرمني بجايزة أفضل ممثلة عن فيلم جحر الفئران في مهرجان بريكس السينمائي الدولي في روسيا".
وأضافت: "دي تاني جايزة ليا بعد جايزة مهرجان عمان عن نفس الفيلم ويارب إللي جاي أحلى وأحلى، افرحولي كتير بقى".
فيلم جحر الفئران
يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل.
الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022.
يذكر أن فيلم جحر الفئران قد شارك بمهرجان أسوان لسينما المرأة في الدورة السابعة، كما شارك الفيلم المصري جحر الفئران، بمهرجان عمان السينمائي الدولي، في دورته الرابعة بالمسابقة الرسمية.
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