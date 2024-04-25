رحلة 404 أفضل فيلم مصري، قائمة جوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة بدورته الثامنة
اختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فعاليات دورته الثامنة، وذلك بإعلان جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، حيث انتهت فعاليات المهرجان اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
وشهدت الدورة الثامنة من المهرجان عرض 76 فيلما من 36 دولة ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.
وجاءت قائمة جوائز المهرجان كالتالي:
جائزة أفضل فيلم مصرى
"رحلة 404" بطولة منى زكي.
فيما حصد فيلم “مقسوم” على جائزة أفضل فيلم مصري للسياحة.
جوائز لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة
"بنات ألفة" بطولة هند صبري أفضل فيلم.
أفضل إخراج.. المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألمانى "أرتور وديانا".
أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة".
جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات فيلم "الجنة تحترق".
جائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري.. "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان.
جوائز لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة
ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة تنويه خاص للفيلم المصري شي جابي، وهو سيناريو وإخراج إسلام كمال.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأسباني كولورادو، إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث.
وذهبت أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني بتتذكري.
وفاز بجائزة أفضل فيلم مبعوثة الإله سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي.
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