ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن لأفلام المرأة (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بحضور الحفل الختامي وإعلان وتوزيع الجوائز للفائزين بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة والذي أقيم في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري.

حضور المهرجان

وجاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان، وبمشاركة للكوكبة اللامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

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ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالنجاح الذى حققه مهرجان أفلام المرأة فى دورته الحالية، مؤكدًا دور المهرجان الحيوي في إثراء المنتج الفني والثقافي داخل محافظة أسوان العريقة، وخاصة في ظل المشاركة الواسعة للكثير من نجوم وأعلام السينما المصرية والعالمية، فضلًا عن النقاد والكتاب والإعلاميين مما يساهم في استمرار تألق أسوان وانطلاقها نحو العالمية باحتضانها واستضافتها لفعاليات هذا المهرجان وغيره من المهرجانات الدولية الأخرى.

وقدم أشرف عطية الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمهرجان نظرًا لجهودها المبذولة فى التنظيم الجيد وتقديم هذه الدورة فى أبهى صورها بعد نجاحها فى السبع دورات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه شارك بالمهرجان 76 فيلمًا يمثلون 36 دولة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة وذات الأثر، وأفلام الورش، والفيلم المصرى، والبرامج المتنوعة، علاوة على 6 أفلام فلسطينية، وشهد حفل الافتتاح تكريم لعدد من النجمات والشخصيات العامة النسائية.