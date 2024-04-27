السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 39 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ 24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 39 طن دقيق “أبيض، بلدي مدعم”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

Advertisements

 

ضبط 39 طن دقيق خلال حملة على المخابز  

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين أرباح غير مشروعة جهود أجهزة وزارة الداخلية جهزة وزارة الداخلية شرطة التموين والتجارة

مواد متعلقة

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات (صور)

الأمن يضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبى بـ 15 مليون جنيه

مبادرة «معك في كل مكان»، قافلة إنسانية وطبية لـ قرى البحر الأحمر (صور)

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في القاهرة (صور)

ضبط مهندس لإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بالسلام

ضبط صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي في البحيرة

مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد إثر خلافات الجيرة

ديلر مخدرات يقتل تاجر خردة بسبب خلافات مادية في الدقهلية

ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة

وعدها بالزواج، حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

إعلام عبري: أغلبية حكومة إسرائيل تؤيد المقترح المصري الجديد للصفقة مع حماس

تفاصيل جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة (فيديو)

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

12 جامعة أمريكية تشهد مظاهرات مؤيدة لفلسطين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية