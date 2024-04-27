مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد إثر خلافات الجيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط شقيقين ببورسعيد لقيامهما بالتعدي على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم مما أسفر عن وفاته.

مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد

تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، وبها جروح متفرقة.

وبالفحص وسؤال والدة المجنى عليه اتهمت شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض وإحداث الإصابة التي أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكابه الواقعة وأنكر الآخر اشتراكه في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.