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شباب كفر الشيخ تختتم برامج المبادرات الوطنية المجتمعية «دوي» و«نتشارك»

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع اليونيسف، تقييم مبادرات برنامج “نتشارك” في نسخته الثانية، وختام فعاليات الحوار المجتمعي وتقييم  المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات« دوّي» بمحافظة كفر الشيخ برعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المديرية انتهت من تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوًي» بمحافظة كفر الشيخ في شهر يناير وفبراير الماضي من العام الجاري، حيث استهدفت المبادرة التنفيذ بعدد 40 مركز شباب، بواقع 40 ورشة تدريبية بعدد 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

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تقييم المبادرات الوطنية نتشارك ودوي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية بدأت مرحلة تقييم المبادرات الخاصة ببرنامج نتشارك في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر والذي يستهدف فئتي النشء والشباب، للعمل علي التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته بعدد 40 مركز شباب.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن ختام فعاليات الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوي» تقام فعالياته، بقاعة فندق سيتي كلوب في حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديريه للشباب، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل الإدارة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتحت شعار «بحكايتك تكمل حكايتها»، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

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