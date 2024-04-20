الذين تألقوا والذين خيبوا التوقعات في دراما رمضان (1)

الفن وسنينه

نواصل في مقال اليوم والمقال المقبل إن شاء الله استعراض حصاد دراما رمضان 2024، مالها وما عليها، الرابحون والخاسرون، فبعد أن تعرضنا في المقالات السابقة بالحديث عن أفضل الوجوه الشابة التي تألقت بشكل ملفت في رمضان وعن محصلة ما قدمه الفنانون العرب في العملية الفنية الدرامية في هذا الشهر أيضًا، نتناول في السطور التالية الحصاد النهائي لدراما ونجوم رمضان..

في مختلف فروع ومجالات فن الدراما.. التمثيل والتأليف والإخراج والإنتاج والمونتاج والتصوير والديكور والملابس وباقي العناصر.. الأفضل الذين أبدعوا وتألقوا.. والذين لم يوفقوا وخيبوا التوقعات من وجهة نظرنا..

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ولأن المستوى العام لأغلب الأعمال كان جيدًا وفوق المتوسط والمبدعين كانوا كثيرين والفروق بينهم كانت متقاربة في المعظم، فرأينا أن يكون في كل تصنيف وفرع في هذا الحصاد والتقييم ثلاثة مبدعين أو أكثر وليس مبدعًا واحدًا فقط، وإليكم النتائج في السطور التالية والمقال المقبل إن شاء الله.

الإنتاج والتأليف والإخراج

شهدت الدراما الرمضانية المصرية في 2024 والتي تجاوزت الـ 35 عملًا تليفزيونيًا متنوعًا بين الأسطوري التاريخي والاجتماعي والأكشن والكوميدي، الإنتاج الأضخم في تاريخها حتى الآن، من خلال عملين كبيرين يمثلان نقلة نوعية قوية من حيث الإمكانات الهائلة، انعكست بوضوح على الصورة والشكل والمستوى العام..

وهما الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال، وجودر للنجم ياسر جلال وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث، الأول للمنتج تامر مرسي وشركة سينرجي والثاني لميديا هب سعدي-جوهر وأروما - تامر مرتضى، يأتي بعدهما مسلسل العتاولة للمنتجين صادق وأنور الصباح وبطولة النجمين أحمد السقا وطارق لطفي وإخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.

- أفضل مؤلف: عبد الرحيم كمال 'الحشاشين'، محمد هشام عبية 'صلة رحم '، محمد سليمان عبد المالك 'إمبراطورية م'.

- أفضل مخرج: بيتر ميمي 'الحشاشين'، إسلام خيري 'جودر' - عمرو عرفة 'مليحة'.

كريم وطارق وميرنا

أفضل ممثل دور أول: كريم عبد العزيز 'الحشاشين' - طارق لطفي 'العتاولة'- إياد نصار 'صلة رحم'- ياسر جلال 'جودر'.

- أفضل ممثل دور ثان: فتحي عبد الوهاب 'الحشاشين'- سامي الشيخ 'الحشاشين'- باسم سمرة 'العتاولة'.

أفضل ممثلة دور أول: ميرنا نور الدين 'الحشاشين'- أسماء أبو اليزيد 'صلة رحم'- سلمى أبو ضيف 'أعلى نسبة مشاهدة'.

- أفضل ممثلة دور ثان: انتصار 'أعلى نسبة مشاهدة'- يسرا اللوزي 'صلة رحم'- نور اللبنانية 'جودر'.

- أفضل ممثل كوميدي: أكرم حسني 'بابا جه'- هشام ماجد 'أشغال شقة'- شيكو ' خالد نور وولده نور خالد'.

-أفضل ممثل - ممثلة كوميدي صاعد: مصطفى غريب 'أشغال شقة'- دنيا سامي 'خالد نور وولده نور خالد'.

- أفضل ممثلة كوميدية: لا توجد.

- أفضل أداء كوميدي لممثلة: نشوى مصطفى 'إمبراطورية م' - شيماء سيف 'فراولة'.

- أفضل دور جراند Grand: محمد محمود 'أعلى نسبة مشاهدة'- صلاح عبد الله 'العتاولة'- عبد العزيز مخيون 'جودر'.

- أفضل ضيف شرف: أمينة خليل 'الحشاشين' - إنعام سالوسة 'أشغال شقة' - أحمد بدير 'أعلى نسبة مشاهدة'.

- أفضل ممثل طفل: سليم يوسف 'بدون سابق إنذار'- ريمون توفيق 'إمبراطورية م'- منى أحمد زاهر 'إمبراطورية م'.

صلة رحم وأعلى نسبة مشاهدة

- أفضل مسلسل اجتماعي: صلة رحم، بطولة إياد نصار، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف وتأليف رشا الجزار وإخراج ياسمين أحمد كامل، بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

- أفضل مسلسل كوميدي: بابا جه بطولة أكرم حسني، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي، أشغال شقة تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب وبطولة هشام ماجد.

- تنويه وتقدير خاص: مسلسل مليحة كونه عمل مصري عربي قومي عن قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، أحمد عيد 'الحشاشين' - كمال أبو رية 'نعمة الأفوكاتو'.

وإلى اللقاء في المقال المقبل إن شاء الله لاستكمال باقي حصاد دراما رمضان، الذين أبدعوا والذين خيبوا التوقعات.