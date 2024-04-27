جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفل رضيع في الهرم
تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهود مكثفة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة لكشف لغز العثور على طفل رضيع مربوط به الحبل السري في منطقة الهرم بجوار محطة وقود.
كما يتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على الملابسات وكشف الجاني.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة مربوط به الحبل السري بجوار محطة وقود في الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات وأسباب الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على طفل حديث الولادة مربوط بالحبل السري بجوار محطة وقود في منطقة الهرم.
تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي تولت التحقيقات في الواقعة.
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