بعد تغيبه لعدة ساعات، العثور على جثة طفل غريقا بترعة الإبراهيمية بأسيوط

عثر أهالي قرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط على جثة طفل غريقًا بترعة الإبراهيمية أمام القرية.

وتم انتشال الجثة ونقلها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بدفن بعد التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة طفل غريق بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني يحيى بالعثور على جثة طفل غريقًا بترعة الإبراهيمية أمام القرية بالتزامن مع التبليغ بتغيب طفل عن منزله في ظروف غامضة بمركز منفلوط.

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انتشال جثة طفل غريق بترعة الإبراهيمية

وعلى الفور انتقل فريق المباحث وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتم نقلها لمستشفى القوصية المركزي بواسطة.

تغيب طفل عن منزله في ظروف غامضة

وبالتحري حول الواقعة تبين أن الجثة للطفل يوسف عادل محمد “11 سنة - طالب ابتدائي”، مقيم مركز منفلوط مبلغ بتغيبه عن منزله في ظروف غامضة منذ الصباح وكان الأهالي يبحثون عنه في زمام المنطقة لعدة ساعات.

التحفظ على جثة الطفل لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بدفن الجثة بعد تكثيف التحريات لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة فيما أمرت النيابة العامة بتكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب غرق الطفل.