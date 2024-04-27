السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تغيبه لعدة ساعات، العثور على جثة طفل غريقا بترعة الإبراهيمية بأسيوط

ترعة الإبراهيمية
ترعة الإبراهيمية بأسيوط، فيتو

عثر أهالي قرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط على جثة طفل غريقًا بترعة الإبراهيمية أمام القرية.

 وتم انتشال الجثة ونقلها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بدفن بعد التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

العثور على جثة طفل غريق بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني يحيى بالعثور على جثة طفل غريقًا بترعة الإبراهيمية أمام القرية بالتزامن مع التبليغ بتغيب طفل عن منزله في ظروف غامضة بمركز منفلوط.

Advertisements

 

انتشال جثة طفل غريق بترعة الإبراهيمية 

وعلى الفور انتقل فريق المباحث وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتم نقلها لمستشفى القوصية المركزي بواسطة.

 

تغيب طفل عن منزله في ظروف غامضة

وبالتحري حول الواقعة تبين أن الجثة للطفل يوسف عادل محمد “11 سنة - طالب ابتدائي”، مقيم مركز منفلوط مبلغ بتغيبه عن منزله في ظروف غامضة منذ الصباح وكان الأهالي يبحثون عنه في زمام المنطقة لعدة ساعات.

 

التحفظ على جثة الطفل لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي 

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بدفن الجثة بعد تكثيف التحريات لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

نيابة أسيوط تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي انقلاب ميكروباص في الترعة

كانت ماشية بالصدفة، حبس 4 أشخاص تسببوا في مقتل ربة منزل أثناء مشاجرة بينهم بأسيوط


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة فيما أمرت النيابة العامة بتكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب غرق الطفل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الدوري المصري الدوريات العالمية اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط القوصية النيابة العامة ترعة الإبراهيمية تقرير الطبيب الشرعي طفل غريق محافظة اسيوط مركز شرطة القوصية مركز منفلوط غرق طفل بأسيوط

مواد متعلقة

كانت ماشية بالصدفة، حبس 4 أشخاص تسببوا في مقتل ربة منزل أثناء مشاجرة بينهم بأسيوط

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود بالطريق الزراعي بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

صحة أسيوط توجه بإعداد نموذج تذكرة موحد لقسم الاستقبال بالمستشفيات

تربية طفولة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي "الموهبة والذكاء الاصطناعي"

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ينظم البرنامج التدريبي TOT

دمه اختلط بالغلة وأهله معرفوش ينقذوه، دراسة قمح تفرم جسد شاب بعدما سحبه السير بأسيوط

تمريض أسيوط تحصل على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
ads

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، خالد بيبو: أنا جامد يا كابتن سيد واحنا بنكسب في الملعب مش بنخبي كور

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات عبور لاند، وقائمة كاملة بالأسعار بعد ارتفاعها

ما بين بوست الطلاق ورد أحمد السقا، ما لا تعرفه عن مها الصغير

الترجي يصعد لكأس العالم للأندية 2025 وصن داونز يقبل هدية الأهلي

تصرف غير رياضي، شاهد ماذا فعل عمرو السولية مع زملائه بعد استبداله أمام مازيمبي

بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)

الأرصاد تحذر المصريين من طقس اليوم: الأمطار الرعدية والسيول تضرب هذه المناطق

منوعات

المزيد

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)

أسير السبعينيات، بلينكن يشتري ألبوما للمغنية تايلور سويفت في بكين (صور)

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية