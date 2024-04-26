حررت مطربة شهيرة "م. ف ” محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها والسب والقذف إثر خلافات سابقة بينهما.

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المطربة“ م. ف ”اتهمت فيه طليقها “ أ. ر بالتعدى عليها بالضرب والسب والقذف والتهديد بالإيذاء، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طليقها.



وتحرر المحضر اللازم نحو الواقعة وجارٍ العرض على نيابة الهرم.

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