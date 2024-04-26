الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

حررت مطربة شهيرة "م. ف ” محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها والسب والقذف إثر خلافات سابقة بينهما.

 

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المطربة“ م. ف ”اتهمت فيه طليقها “ أ. ر بالتعدى عليها بالضرب والسب والقذف والتهديد بالإيذاء، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طليقها.

أكاديمية الشرطة تشهد تخرج الكوادر الأمنية الأفريقية (صور)

مصرع ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط


وتحرر المحضر اللازم نحو الواقعة وجارٍ العرض على نيابة الهرم.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن الجيزة قسم شرطة الهرم مشاجرة مطربة شهيرة تحرر محضر أمن الجيزة

مواد متعلقة

مصرع ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ 25 مليون جنيه

الأمن العام يضبط 9 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى 4 محافظات

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية بحوزة 10 عناصر إجرامية بـ سوهاج والشرقية (صور)

مقتل مزارع على يد جاره فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة

ورش تدريبية لطلبة الجامعات وكوادر وزارة الشباب لمواجهة مخططات إسقاط الدولة

ضبط صاحب شركة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الجيزة

ضبط 63 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار
ads

الأكثر قراءة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

منوعات

المزيد

عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة (صور)

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. بايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك ضد البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية