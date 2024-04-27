لجنة حصر أصول وأملاك الدولة تباشر عملها بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استكمال أعمال اللجنة المشكلة لحصر أصول أملاك الدولة “الخريطة التفاعلية” على مستوى مركز المنصورة.



وقامت غادة الحمادي رئيس مركز المنصورة بالإشراف علي أعمال حصر أصول وأملاك الدولة، وتم التنبيه بسرعة رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق مركز المنصورة علي الخريطة التفاعلية المطلوبة، لسرعة الانتهاء من حصر كافة اصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها علي الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة منها.

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يتم الحصر بوجود، إدارة الأملاك برئاسة المركز، ومسؤولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية التابعة للمركز، ومسؤولي أملاك الدولة بكل وحدة محلية.

وعلي صعيد آخر، كانت قامت المحاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة المنصورة بالمرور على الوحده المحلية ببرق العز.

حيث تابعت مدى سير العمل والانضباط والنظافة بالوحدة المحلية، كما حرصت على التعرف على المشكلات التى تواجه العاملين بالوحده وشكاوى المواطنين بقري الوحدة ومتطلباتهم لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها.

ويأتى ذلك فى اطار حرص رئيسة المركز المحاسب غادة الحمادي على متابعه اعمال كافه الوحدات المحلية وتقديم الدعم والمساعدة لاتمام المهام وتلبيه احتياجات المواطنين.



وبحضور نائب رئيس المركز الدكتور وليد الموجي، ورئيسة الوحدة المحلية ببرق العزا بهيه محمد، والفريق المعاون لها من إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز.

وكان في استقبالها، لجنة بيت المال الخيرية ببرق العز وبعض الأهالي ورحبوا في برق العز وعرض بعد المتطلبات لصالح القرية وسوف يتم التعاون مع اللجنه والاهالي في بعض المطالب سواء إنارة طرق عامة أو تشجير ونظافة، وبناءا علي طلب المواطنين باستغلال مجمع السيسي للخدمات بسرعة الانتهاء من افتتاح السجل المدني والشهر العقاري بالمجمع لخدمة المواطنين.

كما رحبت وأمرت بكل الدعم والاتصال علي مساعد وزير العدل علي فورا لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح الشهر العقاري.

حيث يخدم القرية والقري المجاورة وبناءا علي طلب الأهالي أيضا بترميم وصيانة الكباري حيث أنها متهالكه تماما.

وقامت بالاستجابة والاتصال بوكيل وزارة الري بعمل اللازم من إجراءات لمصلحة القرية سواء صيانة وترميم الكوبري القديم والجديد ومدخل القرية وإزالة كافة الا شغالات بمداخل القرية ونظافة شارع الترعة المغطاه وإزالة كافة الاشغالات من الجانبين واستكمال سور الحديقة والاهتمام بها وفتح مقر الشهر العقاري والسجل المدني لمجمع السيسي وتجهيزه بمشاركة المجتمع المدني والحفاظ علي المنظر العام.

كما تم زيارة مستشفي بيت المال الخيرية وأبدت الاعجاب الشديد بكافة الاقسام والامكانيات المتاحة بالمستشفي.

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