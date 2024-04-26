وكيل تضامن الدقهلية يشهد تكريم 40 من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الحساب الذهني (صور)

شهد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية تكريم 40 من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الحساب الذهني بحفير شهاب الدين ببلقاس.

اعياد تحربر سيناء

وذلك في اطار احتفالات مديرية التضامن الإجتماعي باعياد تحرير سيناء بشراكة مؤسسات المجتمع المدني، ووتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية

تكريم حفظة القرآن

نظم الاحتفالية احد الجمعيات ببلقاس وقرى حفير شهاب الدين لتكريم حفظه القران الكريم والطلبة المتفوقين في الحساب الذهني.

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حضر الاحتفالية خالد صقر رئيس مجلس إدارة الجمعية ولمياء السباعي رئيس الوحدة الاجتماعية بجاليا والدارفيل وعدد من قيادات وكوادر العمل الإجتماعي بمنطقة حفير شهاب الدين.

وعلي صعيد اخر، شهدت محافظة الدقهلية صرف 249 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الماضي على مستوى المحافظة، استفاد منهم 757 أسرة

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية بمحافظات مصر والعمل الجاد والمستمر لكافة اجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

محافظة الدقهلية وفي إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي.

أعلن "مختار" أنه تم صرف 249 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الماضي على مستوى المحافظة، استفاد منهم 757 أسرة.

وأضاف مختار، أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لأهالينا بقرى ومدن ومراكز المحافظة.

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