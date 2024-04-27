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طقس الإسكندرية، سطوع أشعة الشمس رغم التحذيرات بسقوط أمطار

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم سطوع أشعة الشمس واعتدال في درجات الحرارة وانتظام الحركة المرورية في كافة ميادين وشوارع المحافظة.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 27 أبريل، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار حيث تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان: "بعد أن شهدت العديد من المناطق الجنوبية أتربة ورمال مثارة أدت إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية وصلت على أسوان إلى ٢٠٠ متر؛ نتيجة للرياح الهابطة من السحب الرعدية".

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وأضافت: "كما شهدت المدن المطلة على البحر الأحمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة وما زالت مستمرة على سيناء خلال ساعات الليل وعليها ستكون الليلة مائلة للبرودة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 18 درجة".

وتابعت: “أما عن طقس اليوم ستكون الأجواء حارة نهارًا علي كافة الأنحاء وتستمر فرص سقوط الأمطار على سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد تصل إلى حد السيول”.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة قالت الأرصاد: “القاهرة الكبرى تشهد رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وسحب غائمة جزئيًّا، ويسود منطقة الوجه البحري رياح نشطة أيضًا بسرعة 30 كم/س، وجنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد رياح نشطة 32 كم/ ساعة، وطقس غائم جزئيًا خلال فترات النهار”.

وبالنسبة لحالة البحرين أشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج “ 1.2: 2” متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر المتوسط تكون خفيف / معتدل، وارتفاع الرياح “1: 1.75” متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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