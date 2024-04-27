خبيرة بأسواق المال: البورصة المصرية تحتاج الى رقابة قوية على كبار المستثمرين

البورصة المصرية ، قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ” مؤشرات البورصة المصرية اكتست بالأحمر خلال حركة تداولات الأسبوعيين الماضيين، نتيجة عدم القدرة على استكمال العمليات بشركات السمسرة واستمرار انقطاع الكهرباء في مصر المقاصة مع ضغوط بيعية من المؤسسات المصرية وقرب احتساب الضرائب على الأرباح الخاصة بتعاملات الافراد.

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البورصة المصرية تحتاج إلى رقابة قوية على المستثمرين الكبار

وأضافت صفاء فارس قائلة: البورصة المصرية تحتاج الى رقابه قوية على المستثمرين الكبار فى السوق لتجنب عدم التأثير من خلال العمليات البيعيه الخاصه بهم بالسلب على سوق المال، مشيرة الى ان البيع بكميات كبيرة جدا ادى الى هبوط شديد في السهم ومن ثم الشراء عند ادني الأسعار الذى تسبب فى فروقات كبيرة، كما ان المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع أن يصمد أمام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المؤشر من استعاده قوته بتخطى المستوى 30 ألف نقطة من جديد بحركة التعاملات.

البورصة في فترة تصحيح وضريبة الأرباح الرأسمالية سبب تراجع المؤشرات

جدير بالذكر أن خبراء سوق المال أكدوا ان البورصة المصرية حاليا فى فترة تصحيح قد تمتد حتى نهاية العام 2024، كما أن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صغار المستثمرين، أدى بشكل كبير إلى فزع المستثمرين وهو الأمر الذى أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من سوق الأوراق المالية، الأمر الذى كانت نتائجه سلبية بشكل كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين.

واشاروا الى ان المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع ان يصمد امام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الايام الماضية، بالاضافة الى ان البورصة تحتاج الى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبله، ليتمكن المؤشر من استعاده قوته بتخطى المستوى 30 الف نقطة من جديد بحركة التعاملات.

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مؤشرات، فيتو

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EGX يتهاوى وتراجع عنيف للمؤشر الرئيسى بختام تداولات الأسبوع

وهبطت جميع مؤشرات البورصة المصرية بشكل مفاجئ وغير متوقع بختام تداولات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية.

حركة تداولات سوق الاوراق المالية خلال نهاية الاسبوع

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 26.445 نقطة

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6 % عند مستوى 6.114 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63 % عند مستوى 8.670 نقطة.