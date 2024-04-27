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حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطرق في أحياء عابدين والوايلي

رفع الاشغالات، فيتو
رفع الاشغالات، فيتو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

بعد انتشار الإشغالات، حملة علي الكافتيريات المخالفة ببنها

محافظ القاهرة يشدد على رفع الإشغالات بالألف مسكن

رفع الإشغالات بشوارع القاهرة

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء عابدين، وغرب القاهرة، والوايلي، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم إزالة الإشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون ورمسيس.

التعامل مع أزمات الباعة الجائلين

وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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