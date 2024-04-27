تعطيل العمل والامتحانات بجامعة جنوب الوادي غدا بسبب الطقس السيئ

قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تعطيل الدراسة للطلاب، والعمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، غدًا الأحد الموافق ٢٨ أبريل الجاري وتأجيل أي امتحانات عملي أو شفوي مقرر إجراؤها في ذلك اليوم، بكليات جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي الأهلية، على أن يستبدل بالموعد أي يوم آخر بعد تحسن حالة الطقس وذلك حرصًا على سلامة الطلاب، مع استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ القصوى بها.

Advertisements

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعت سقوط أمطار وسيول خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، معلنًا تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، كما وجه بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة؛ فقد ترأس الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة بحضور جروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، وذلك لمناقشة كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أبريل الجاري.

وناقش الاجتماع الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول في حالة سقوطها مع تأكيد معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية ومعاينة لوحات الكهرباء وتأكيد عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات، وكذلك التأكيد على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، مع نشر أرقام الطوارئ بالجامعة في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل تفاديا للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.

يذكر أن اليوم السبت إجازة أسبوعية بجامعة جنوب الوادي، وقرر رئيس الجامعة تعطيل العمل يوم الأحد المقبل لحين تحسن الأحوال الجوية.