لحماية يديك من الاسمرار، نصائح مهمة طوال الصيف

نصائح مهمة، اتبعيها طوال الصيف لحماية يديك من الاسمرار، فالتعرض المباشر والمتكرر لأشعة الشمس المحرقة خلال فصل الصيف، يتسبب في اسمرار اليدين، مما يعطي لهما مظهرا غير محببا للفتيات، وكثيرا ما تبحث السيدات عن الحلول السريعة لتفتيح اليدين، وكذلك للوقاية من هذا الاسمرار المزعج.

نصائح لحماية اليدين من الاسمرار صيفا

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك مجموعة نصائح عامة؛ لابد من الالتزام بها طوال فصل الصيف، للحفاظ على لون اليدين، وعدم تعريضهم للاسمرار، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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استخدمي واقي الشمس بانتظام:

تحتاج اليدين لاستخدام واقي الشمس، كبشرة الوجه أيضا:

اختاري واقي شمس بعامل حماية SPF 30على الأقل.

ضعي واقي الشمس على يديكِ قبل الخروج من المنزل بـ 15 دقيقة على الأقل.

أعيدي وضع واقي الشمس كل ساعتين، أو بعد غسل اليدين، أو بعد التعرق.

ارتدي القفازات

قد تجد بعض الفتيات في الأمر غرابة، ولكن ند التعرض للاسمرار، لابد من البحث عن كل وسائل الحماية:

ارتدي قفازات واقية من الشمس عند القيام بالأعمال الخارجية، وأهمها القيادة، فقيادة السيارة تعرض اليدين بشكل مباشر لأشعة الشمس:

تأكدي من أن القفازات مصنوعة من مادة تسمح بمرور الهواء لمنع التعرق.

رطّبي يديكِ بانتظام

استخدمي مرطبًا غنيًا بالزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

رطبي يديك بعد غسلهما، وخاصة بعد التعرض للشمس.

قشري يديكِ بانتظام

حاولي أن تتعاملي مع يديك، كما تتعاملين مع بشرة وجهك، فهي أيضا تحتاج إلى ماسكات تقشير:

يساعد تقشير اليدين على إزالة خلايا الجلد الميتة وإظهار طبقة جديدة من الجلد أفتح لونًا.

استخدمي مقشرًا لطيفًا مرة أو مرتين في الأسبوع.

اشربي الكثير من الماء

يساعد شرب الماء على ترطيب بشرتكِ من الداخل.

احرصي على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا

يساعد تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات على حماية بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس.

تأكدي من تناول الكثير من الفيتامينات Cو E.

تجنبي التدخين

يضر التدخين ببشرةكِ ويجعلها أكثر عرضة للتجاعيد والبقع الداكنة.

تجنبي العطور

تجنبي وضع العطور على يديك؛ لأنها تحتوي على مكونات يمكن أن تزيد من حساسية البشرة للشمس.

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين

العناية باليدين والاظافر

لا تهملي استخدام الماسكات والوصفات الطبيعية لتفتيح يديك بانتظام، وإليك أفضل وصفات طبيعية لتفتيح يديك:

وصفة الزبادي والكركم

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ضعي المزيج على يديكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي يديكِ بالماء الدافئ.

وصفة خشب الصندل والكركم

امزجي ملعقتين صغيرتين من مسحوق خشب الصندل ومسحوق الكركم.

أضيفي من 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد واخلطيهم معًا لصنع عجينة سميكة.

ضعي العجينة على يديكِ واتركيها لمدة 30 دقيقة.

اشطفي يديكِ بالماء.