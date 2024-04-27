خبير: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى تعقبها استقالات أخرى

حكومة نتنياهو، قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية إن الاستقالات التى تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها استقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلى تكشف أننا أمام مرحلة متقدمة من تعقد الأزمة داخل إسرائيل وفشلها فى تحقيق أهدافها في الحرب على غزة وهى القضاء على حركة حماس والإفراج عن الأسرى أو حتى جعل إسرائيل فى مأمن من ضربات المقاومة الفلسطينية رغم مرور 7 أشهر على العمليات.

الانقسام بين المعسكر العسكرى والمعسكر السياسي

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هناك خطأ ما فى العمليات الإسرائيلية أدى إلى ظهور الخلاف ووضوحه فهناك خلاف داخل المعسكر العسكرى، وهناك خلاف داخل معسكر النخبة السياسية في حكومة نتنياهو وهناك خلاف بين المعسكرين على شكل وأسلوب إدارة المعارك ولعل استقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلى تعقبها استقالات أخرى ومن الممكن أن تتمدد هذه الاستقالات لتصل للجانب السياسي أيضا طالما أن إسرائيل لا تحقق أى تقدم وهذا يكشف سر تمسك نتنياهو باطالة فترة العدوان على غزة.

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اجتياح رفح سوف يزيد من مشكلة نتنياهو تعقيدا

وتابع أن إصرار نتنياهو على اجتياح رفح سوف يزيد من مشكلته تعقيدا فى ظل تزايد الضغوط الخارجية ومنها الأمريكية نتيجة الرفض داخل امريكا على استمرار العدوان بدليل ان عضو بالكونجرس شارك بالتظاهرات فى نفس الوقت الذى نجد فية حماس لن تقدم تنازلات كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك حالة انقسام داخل اسرائيل تتسع هوتها وهنا نجد سؤال يطرح نفسة متى يجبر نتنياهو على تقديم تنازل ليس مطلقا ولكن تنازل يسهم فى الوصول الى صفقة لايقاف الحرب.

ويذكر أن القناة 12 الإسرائيلية، أفادت اليوم السبت، بأن استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة القادمة، لافتة إلى أن هناك نقاشا يدور بشأن خليفته.

رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال

ويوم الإثنين الماضي، أبلغ رئيس القيادة المركزية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخرًا أنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في أغسطس المقبل والتقاعد من الجيش.

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يأتي إبلاغ فوكس بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة العبرية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تحدث في وقت سابق عن نية أربعة من كبار مسؤولي الجيش الاستقالة والتقاعد.