السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى تعقبها استقالات أخرى

الدكتور أحمد يوسف،الخبير
الدكتور أحمد يوسف،الخبير الاستراتيجى،فيتو

حكومة نتنياهو، قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية إن الاستقالات التى تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها استقالة  أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلى تكشف أننا أمام مرحلة متقدمة من تعقد الأزمة داخل إسرائيل وفشلها فى تحقيق أهدافها في الحرب على غزة وهى القضاء على حركة حماس والإفراج عن الأسرى أو حتى جعل إسرائيل فى مأمن من ضربات المقاومة الفلسطينية رغم مرور 7 أشهر على العمليات.  

الانقسام بين المعسكر العسكرى والمعسكر السياسي 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هناك خطأ ما فى العمليات الإسرائيلية أدى إلى ظهور الخلاف ووضوحه فهناك خلاف داخل المعسكر العسكرى، وهناك خلاف داخل  معسكر النخبة السياسية في حكومة نتنياهو وهناك خلاف بين المعسكرين على شكل وأسلوب إدارة المعارك ولعل استقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلى تعقبها استقالات أخرى ومن الممكن أن تتمدد هذه الاستقالات لتصل للجانب السياسي أيضا طالما أن إسرائيل لا تحقق أى تقدم وهذا يكشف سر تمسك نتنياهو باطالة فترة العدوان على غزة.

Advertisements

اجتياح رفح سوف يزيد من مشكلة  نتنياهو تعقيدا

وتابع أن إصرار نتنياهو على اجتياح رفح سوف يزيد من مشكلته تعقيدا فى ظل تزايد الضغوط الخارجية ومنها الأمريكية نتيجة الرفض داخل امريكا على استمرار العدوان بدليل ان عضو بالكونجرس شارك بالتظاهرات فى نفس الوقت الذى نجد فية حماس لن تقدم تنازلات كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك حالة انقسام داخل اسرائيل تتسع هوتها وهنا نجد سؤال يطرح نفسة متى يجبر نتنياهو على تقديم تنازل ليس مطلقا ولكن تنازل يسهم فى الوصول الى صفقة لايقاف الحرب. 

ويذكر أن القناة 12 الإسرائيلية، أفادت اليوم السبت، بأن استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة القادمة، لافتة إلى أن هناك نقاشا يدور بشأن خليفته.

رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال
ويوم الإثنين الماضي، أبلغ رئيس القيادة المركزية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخرًا أنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في أغسطس المقبل والتقاعد من الجيش.

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يأتي إبلاغ فوكس بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة العبرية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تحدث في وقت سابق عن نية أربعة من كبار مسؤولي الجيش الاستقالة والتقاعد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستقالات الاسرائيلية نتنياهو حكومة نتنياهو قطاع غزة اجتياح رفح

مواد متعلقة

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال، أنباء عن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي

سموتريتش المتطرف يرفض المبادرة المصرية ويهدد نتنياهو بالاستقالة رفضا لوقف العدوان

يسرائيل هيوم: نتنياهو يستغل حرب غزة لجلب مليون يهودي لإسرائيل

باحثة بالشأن الإسرائيلي تكشف أسباب رفض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة

وعدها بالزواج، حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

إعلام عبري: أغلبية حكومة إسرائيل تؤيد المقترح المصري الجديد للصفقة مع حماس

تفاصيل جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة (فيديو)

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

12 جامعة أمريكية تشهد مظاهرات مؤيدة لفلسطين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية