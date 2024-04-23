الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

اعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين في عدة جامعات أمريكية (فيديو)

مظاهرات مؤيدة لفلسطين
مظاهرات مؤيدة لفلسطين بأمريكا، فيتو

اعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في عدة جامعات أمريكية، بعدما رفضوا مغادرة مكان الاحتجاج يوم أمس الإثنين.

وقالت الشرطة الأمريكية: "في جامعة ييل، رفض حوالي 45 شخصا المغادرة واتهمهم ضباط جامعة ييل بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير، وهي تعتبر جنحة، وتم نقلهم إلى منشأة تابعة لشرطة ييل حيث تمت معالجة أوضاعهم لإطلاق سراحهم".

في حين قالت الجامعة إن قسم الشرطة في جامعة ييل "أصدر أوامر استدعاء لـ 47 طالبا" بعد رفضهم طلبات متكررة لمغادرة المكان، حيث تجمع المتظاهرون "المطالبون بسحب استثمارات جامعة ييل من مصنعي الأسلحة العسكرية الأمريكية".

ورغم التحذيرات رفض العديد من المتظاهرين المغادرة، وقد اصطفوا وغنوا "لن نتحرك" عندما بدأ الضباط الاعتقالات، وفقا لمقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن".

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وقالت الجامعة: "ستتم إحالة الطلاب الذين تم القبض عليهم إلى إجراءات تأديبية في جامعة ييل، والتي تتضمن مجموعة من العقوبات، مثل التوبيخ أو المراقبة أو الإيقاف".

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تحذير المتظاهرين في جامعة ييل مرتين قبل اعتقالهم، المرة الأولى عند الساعة 11 مساء الأحد، والمرة الثانية عند الساعة 7 صباحا يوم الاثنين.

ونظم طلاب في عدة جامعات  احتجاجات تضامن مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا، عقب اعتقال أكثر من 100 طالب على خلفية دعمهم لغزة.

من جانبها دعت لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد وطلاب القانون من أجل فلسطين حرة، وطلاب الدراسات العليا من أجل فلسطين، واليهود من أجل فلسطين، واتحاد طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد، الطلاب إلى الانضمام إلى الإضراب تضامنا مع طلاب جامعة كولومبيا.

ووثق مقطع فيديو اقتحام الشرطة الأمريكية مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة نيويورك، واعتقال أساتذة وطلبة بسبب تضامنهم مع غزة.

وقالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني في جامعة كولومبيا، إن الدعم من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد "غير مسبوق على الإطلاق".

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